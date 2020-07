Nintendo Direct Mini startet heute um 16 Uhr

Am Freitag veröffentlichte Nintendo ihr neuestes Spiel Paper Mario: The Origami King (habt ihr schon unsere Kritik gesehen?) und dieses Game war der letzte First-Party-Titel, den die Japaner mit konkretem Datum in 2020 auf der Nintendo Switch veröffentlichen wollten. Kein Wunder also, dass es schon seit einiger Zeit Spekulationen über eine neue Nintendo-Direct-Sendung gibt.

Eigentlich dementierte Nintendo erst vor wenigen Wochen, dass solche Video-Formate auf dem Weg seien, doch kurz vor dem Wochenende behaupteten mehrere glaubwürdige Quellen, dass wir uns bald auf eine neue Übertragung freuen dürfen. Das wurde heute Morgen auch tatsächlich bestätigt, denn um 16:00 Uhr folgt die neue Nintendo Direct Mini. Die Show trägt den Beinamen "Partner Showcase", da der Schwerpunkt auf Spielen liegen wird, die nicht von Nintendo selbst stammen.