Nintendo Direct für morgen geplant

Wie bereits gemunkelt, hat Nintendo bestätigt, dass es morgen (21. Juni) Nachmittag eine Nintendo Direct veranstalten wird. Die Show, die um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ ausgestrahlt wird, wird etwa 40 Minuten dauern und sich auf Switch-Titel konzentrieren, die dieses Jahr erscheinen, sowie uns einen ausführlichen Blick auf Pikmin 4 geben.

Was das angeht, was gezeigt wird, wird vielleicht der gemunkelte kommende 2D-Mario-Titel anwesend sein, und vielleicht werden Activision und Toys for Bob auch etwas Licht auf Crash Team Rumble werfen, das auch für Switch erscheint.

Wenn die Show morgen stattfindet, können Sie die Live-Übertragung hier verfolgen.