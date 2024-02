Nintendo Direct für Mittwoch bestätigt

HQ

Nintendo hat es sich zur Tradition gemacht, uns jeden Februar einen Direct-Showcase zu geben, daher war es sehr zu erwarten, als die Gerüchte über das erste Spiel für 2024 vor Wochen aufkamen. Die Frage war nur, wann genau es eintreffen würde. Jetzt wissen wir es.

Der japanische Konsolenhersteller bestätigt, dass am 21. Februar um 14 Uhr GMT / 15 Uhr MEZ ein Nintendo Direct Partner Showcase beginnen wird. Uns wurde nur gesagt, dass sich die 25-minütige Show auf Spiele von Drittanbietern konzentrieren wird, die in der ersten Hälfte des Jahres 2024 für Nintendo Switch erscheinen, aber es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass die Gerüchte besagen, dass die Show aufgrund der Xbox-Ankündigungen am vergangenen Donnerstag verschoben wurde. Könnte das bedeuten, dass wir Hi-Fi Rush oder Pentiment sehen werden? Finde es am Mittwoch heraus.

Welche Spiele möchtest du sehen und mehr darüber erfahren?