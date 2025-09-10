Nintendo Direct für Freitag, den 12. September, auf Nintendo Today angekündigt

HQ

Nintendo hat bestätigt, dass am Freitag, den 12. September, eine neue Nintendo Direct stattfinden wird. Viele erwarteten die übliche Twitter-Ankündigung um 15 Uhr MEZ, aber stattdessen taten sie es über die Nintendo Today App.

Es wird eine "allgemeine" Nintendo Direct sein, die am Freitag, den 12. September, um 15:00 Uhr MEZ und 14:00 Uhr BST ausgestrahlt wird. Keine Neuigkeiten über die Länge, aber dies sollte der "große Wurf" sein, mit Terminen für Switch 2-Spiele wie Metroid Prime 4 oder Hyrule Warriors, neuen Ankündigungen von Erst- und Drittanbietern und ganz sicher auch Super Mario-Spielen (oder -Filmen), da das 40-jährige Jubiläum an diesem Wochenende stattfindet.

Wir glauben, dass dies das erste Mal ist, dass Nintendo eine dieser Präsentationen an einem Freitag abhält, einem seltsamen Datum, aber die Theorie ist, dass sie es so nah wie möglich an den 13. September binden wollen, den Tag, an dem Super Mario Bros. 1985 veröffentlicht wurde.

Was erwartest du am Freitag in der Nintendo Direct zu sehen?