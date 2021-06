Nintendo Direct E3 2021 - Unsere Hoffnungen und Erwartungen

Von Nintendos geplanter E3-Konferenz wissen wir in diesem Jahr nicht sehr viel. Das Unternehmen möchte vor allem Titel präsentieren, die noch 2021 erscheinen sollen. Was der Publisher in den nächsten sechs Monaten abgesehen von Remakes oder Portierungen älterer Titel groß veröffentlichen will, ist aktuell aber noch recht überschaubar. Besonders spannend ist in dem Zusammenhang das Gerücht, dass eine leistungsstärkere Nintendo Switch Pro angekündigt werden soll. Nintendo dementierte diese Meldungen bislang aber vehement.

Nintendos E3-Übertragung findet am 13. Juni um 18:00 Uhr statt und wie gewohnt werden wir die Konferenz gemeinsam mit euch zusammen auf der GR-Live-Homepage begleiten. Unsere Gedanken und Prognosen werden wir eine halbe Stunde davor noch einmal ausführen und sobald die 40-minütige Präsentation vorbei ist, ziehen wir ein Resümee.

Was wir vermuten:

Was wir uns erhoffen:



Neue Infos zu Splatoon 3

Platinum Games soll uns bitte endlich Bayonetta 3 zeigen

Eine Nintendo-Überraschung, bei der erst alle den Kopf schütteln, und von der am Ende alle begeistert sind