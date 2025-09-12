Nintendo Direct: Donkey Kong Bananza lädt DLC herunter und kehrt nach Kong Island zurück

HQ

Donkey Kong Bananza wird nicht bis zum nächsten Jahr warten, um seinen ersten DLC herunterzuladen. Nintendo EAD Tokios Switch 2-Exklusivtitel, eines der besten Spiele des Jahres und ein GOTY-Anwärter, lädt jetzt seinen ersten DLC herunter.

Es heißt DK Island + Emerald Hunt und ist ganz der traditionelleren DK-Insel gewidmet und bietet daher lebenslange Umgebungen und vertrautere Situationen, im Gegensatz zu Ingot Island und der gesamten Reise zum Zentrum des Planeten, Schicht für Schicht, die das ursprüngliche Abenteuer mit sich brachte.