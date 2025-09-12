LIVE
HQ
logo hd live | Borderlands 4
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Deutsch

      Einloggen
      Gamereactor
      News
      Donkey Kong Bananza

      Nintendo Direct: Donkey Kong Bananza lädt DLC herunter und kehrt nach Kong Island zurück

      War dir der Teaser zu Kong Island in einer der nostalgischen Herausforderungen des Spiels nicht genug? Nun, hier gibt es noch mehr davon.

      HQ

      Donkey Kong Bananza wird nicht bis zum nächsten Jahr warten, um seinen ersten DLC herunterzuladen. Nintendo EAD Tokios Switch 2-Exklusivtitel, eines der besten Spiele des Jahres und ein GOTY-Anwärter, lädt jetzt seinen ersten DLC herunter.

      Es heißt DK Island + Emerald Hunt und ist ganz der traditionelleren DK-Insel gewidmet und bietet daher lebenslange Umgebungen und vertrautere Situationen, im Gegensatz zu Ingot Island und der gesamten Reise zum Zentrum des Planeten, Schicht für Schicht, die das ursprüngliche Abenteuer mit sich brachte.

      Donkey Kong Bananza

      Ähnliche Texte

      0
      Donkey Kong BananzaScore

      Donkey Kong Bananza
      KRITIK. Von Ben Lyons

      Nintendos nächstes großes 3D-Jump'n'Run-Projekt stellt den liebenswürdigen Affen in den Mittelpunkt eines Abenteuers mit vielen denkwürdigen Features, wenn auch ein paar Knicken...

      0
      Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Planet Core

      Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Planet Core
      GUIDE. Von David Caballero

      Wo sind die kniffligsten Bananen in diesem Layer vor und nach dem Abspann? Wir haben uns mit den Unterschichten SL1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 und 1609 befasst, um Ihnen alles darüber zu erzählen.



      Lädt nächsten Inhalt