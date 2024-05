Nintendo-Chef Doug Bowser vernichtet Internet-Troll

HQ

Wenn Sie das Internet nutzen, wissen Sie natürlich, dass Menschen manchmal völlig abwegige Meinungen haben und diese blind um jeden Preis verteidigen.

Dies ist jedoch anscheinend nicht nur bei "normalen Menschen" der Fall, selbst die Top-Manager der Welt verhalten sich genauso. Auf Reddit wurde berichtet, dass der CEO von Nintendo of America, Doug Bowser, auf LinkedIn in einen Streit geraten ist, bei dem der Leiter von Crestview Strategy, Chad Rogers, über Flugzeugetikette schrieb und in einem aggressiven Beitrag (mit einem KI-Bild) erklärte, dass niemand hinter ihm seinen Sitz berühren darf, z. B. wenn er aufstehen will.

Anscheinend ist dies etwas, das den Nintendo-Chef beschäftigte, der zum Gegenangriff überging:

"Ziemlich arrogant und berechtigter Kommentar. Einige Menschen können Schwierigkeiten haben, sich auf ihren Platz zu bewegen (körperliche Einschränkungen, enge Sitzbereiche usw.). Das heißt, wenn ein Passagier sich beim Ein- und Aussteigen aus einem Sitz abstützen muss, sollte er so sanft wie möglich sein.

PS. Wo sind in Ihren Ticketkaufunterlagen Ihre 'Rechte' auf die Rückenlehne oder andere 'Regeln', von denen Sie sprechen, deklariert?"

Das machte Chad Rogers eindeutig noch wütender und er schrieb einige giftige Beiträge, darunter einen darüber, dass Bowser nicht eingeladen wurde, in dem Thread zu kommentieren. Bowser antwortete:

"Manieren sind etwas anderes als Rechte. Ich sehe jedoch, dass die Arroganz immer noch weit verbreitet ist. Ich wünsche dir einen guten Tag."

Die Geschichte ging dann weiter, als Rogers Bowsers Kommentare löschte und dann so tat, als wüsste er nicht, wer es war, als jemand Bowser ansprach. Das Internet vergisst jedoch nie und Sie können alles auf Reddit sehen - während wir jetzt gelernt haben, dass Top-Führungskräfte genauso wahrscheinlich Internet-Trolle sind und ihre Kommentarbereiche die gleichen sind wie unsere (und ein goldener Stern für Bowser für professionelles Verhalten).