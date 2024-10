Nintendo bringt Weihnachten vorzeitig und kündigt Xenoblade Chronicles X auf Nintendo Switch an

HQ

Lasst euch nicht von unserem Schweigen täuschen, denn wir haben nicht eine Minute lang die Worte von Shuntaro Furukawa über die Ankündigung der Nintendo Switch 2 im laufenden Geschäftsjahr aus den Augen verloren, noch haben wir in den sozialen Medien des Unternehmens den Überblick verloren, um auch nur den Hauch einer Präsentation über die neue Hardware zu finden. In den letzten Wochen hat sich Nintendo jedoch dafür entschieden, einige ungewöhnliche Produkte für diese Jahreszeit zu enthüllen, da wir die neuesten versprochenen First-Party-Spiele erhalten. Die heutige Ankündigung wird jedoch mit Sicherheit eine Freude für alle Gamer sein, denn die am meisten nachgefragte Portierung von Nintendos vorheriger Konsole, Wii U, kommt schon bald auf Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles X .

Gehen wir etwa neun Jahre in der Zeit zurück, als Monolith Soft. hat für die gescheiterte Konsole ihren brillanten Titel veröffentlicht, den wir bei diesem Haus für das bisher beste JRPG für eine Heimkonsole halten. Xenoblade Chronicles X öffnete unseren Geist für eine neue Art, japanische RPGs zu verstehen, und schuf ein immersives System, das auf dem Erlernen des organischen Spielens im Spiel selbst, dem Konsultieren von Handbüchern und Büchern und dem Sprechen mit NPCs basiert. Und das ist nur eines der vielen neuen Features, die Xeno X im Jahr 2015 zu einem Meisterwerk gemacht haben.

Seitdem wurden in der Xenoblade-Serie zwei Hauptteile exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht, Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3, sowie eine große Erweiterung, Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country, die sogar als separater Titel veröffentlicht wurde. Eine Definitive Edition des ersten Xenoblade Chronicles wurde auch für Nintendos Hybrid veröffentlicht, so dass es nur noch einen Titel gab, der auf die Switch kam, um die Sammlung zu vervollständigen. Gerüchte über seine Ankunft gab es schon vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch, sogar von seinem Schöpfer Tetsuya Takahashi, aber nie eingetroffen... Bis jetzt.

Das Fehlende: einer der wenigen Wii U-Anschlüsse, die auf der Switch übrig geblieben sind

Xenoblade Chronicles X ist einer der letzten verbliebenen "Dornen" in der Seite der Nintendo-Spieler der aktuellen Generation, die seinen Vorgänger verpasst haben, ebenso wie die HD-Versionen (oder Remakes?) von The Legend of Zelda: Twilight Princess und The Legend of Zelda: The Wind Waker, von denen sie wieder als letzter Schliff für die Switch träumen.

Xenoblade Chronicles X erscheint Anfang 2025 für Nintendo Switch, genauer gesagt am 20. März, und du kannst dir unten den ersten Trailer für die Rückkehr dieses Spieleklassikers ansehen.