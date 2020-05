Nintendo bringt Origami-Faltkunst mit Paper Mario: The Origami King auf Switch

Es gibt nur wenige Unternehmen, die uns regelmäßig so sehr überraschen, wie Nintendo. Obwohl in den vergangenen Wochen Gerüchte um ein neues Paper Mario aufgekommen sind, konnte das Unternehmen heute dennoch alle mit der unerwarteten Ankündigung von Paper Mario: The Origami King überrumpeln. Wir haben in einem kleinen Trailer sogar das Release-Datum erfahren, das bereits in wenigen Wochen fällig ist. Das Spiel startet am 17. Juli.

In diesem Abenteuer werden wir gegen den bösen Origami-König und seine Schergen kämpfen. Der Grafikstil des Vorgängers Paper Mario: Color Splash bleibt erhalten und scheint auf dem Hybridsystem eine gute Figur zu hinterlassen. Das Spiel ist übrigens kein klassischer Plattformer (obwohl es einige Elemente gibt) sondern ein Rollenspiel mit schlauen Umgebungsrätseln und rundenbasierten Taktikkämpfen.

