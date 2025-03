Nintendo bringt mit dem brandneuen Spiel "Rhythm Heaven" den Groove zurück

Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal zum Beat wechseln und uns in einem Rhythm Heaven -Spiel sonnen konnten, da wir seit 2015 auf einen neuen Eintrag in der Serie warten. Zum Glück hat dieses Warten fast ein Ende, denn während der Nintendo Direct wurden wir gerade mit Rhythm Heaven Groove bekannt gemacht.

Dieser Titel wird irgendwann im Jahr 2026 auf den Nintendo Switch (und sehr wahrscheinlich auch auf den Switch 2 ) kommen, und was er auf den Tisch bringen wird, können wir davon ausgehen, dass wir einfache Aufgaben bewältigen können, indem wir einfach im Takt klicken. Dies wird sich über verschiedene Minispiele und zusätzliche Herausforderungen erstrecken, aber das Hauptthema ist einfach die Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen und rhythmischen Beats.

Einen weiteren Einblick in das seltsame Gameplay, das dieser Titel bieten wird, erhaltet ihr im Ankündigungstrailer für Rhythm Heaven Groove unten.