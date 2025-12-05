Nintendo bringt eine Menge neuer Metroid-Merchandise heraus, darunter ein Arm Cannon Cushion

HQ

Gestern war der globale Starttermin für Metroid Prime 4: Beyond, das neueste Kapitel der beliebten Nintendo-Reihe, die sowohl auf Switch 1 als auch Switch 2 debütierte. Obwohl dieses Spiel nach unseren Maßstäben ein Hit-and-Miss war, wenn du schon gespielt hast und nach einer neuen Möglichkeit suchst, deine Liebe zu Samus Aran und allem Metroid zu zeigen, warum schaust du nicht im Nintendo Store vorbei und holst dir neues Merchandise?

Sieben neue Ausrüstungsgegenstände wurden dem Laden mit einem Metroid -Thema hinzugefügt und decken eine breite Palette verschiedener Produktkategorien ab. Du kannst ein T-Shirt mit einer Metroid -Grafik, einer Anstecknadel basierend auf dem neuen Spiel, zwei Schlüsselringoptionen bekommen, die das Morph Ball und ein Infant Metroid umfassen, eine Gadget-Organizer-Hülle in Samus '-Farben, eine Brille mit Metroid -Symbolik und die auffälligste von allen, ein Kissen, das Samus ' Arm Cannon ähnelt.

Ja, letzteres ist ein Kissen, das man am Arm tragen kann, das in dem charakteristischen Grün von Samus ' Rüstung erhältlich ist und einen bequemen Schlafplatz bieten soll. Das Polster kostet 37,99 £, und wenn Sie eines davon ergattern möchten, können Sie ab dem 20. Januar 2026 eines kaufen.

