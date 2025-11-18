Nintendo bringt die Kalender 2026 als My Nintendo Store Exklusivtitel auf den Markt

HQ

Wir haben noch über einen Monat im Jahr 2025, aber Nintendo blickt bereits mit brandneuen Kalendern für 2026 mit Charakteren aus euren Lieblingsreihen und -spielen ins nächste Jahr voraus. Im My Nintendo Store sind derzeit zwei Nintendo-Kalender erhältlich.

Eines davon enthält einige klassischere Bilder, darunter Werke aus Super Mario 64, Metroid Fusion, Punch-Out und mehr. Dieser Kalender kostet 400 Platinpunkte und ist nur für Mitglieder der Nintendo Switch Online verfügbar.

Der andere Kalender enthält modernere Bilder, mit Kunstwerken, die Nintendos neueste Hits wie Donkey Kong Bananza und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom präsentieren. Dieser Kalender ist für alle verfügbar, die 400 Platin-Punkte frei haben.

Die Kalender sind keine üblichen großen Pappstücke, die man an die Wand hängt, sondern kleine Karten, die man mit einer Halterung auf einen Schreibtisch legen kann, um die Daten und Ereignisse zu verfolgen. Sehen Sie sie sich hier vollständig an.

