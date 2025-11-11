Nintendo bricht seine einzige Regel auf Nintendo Switch 2: Pokopia wird als Game Key Card veröffentlicht

HQ

Es war eine wirklich seltsame Woche in Nintendos Fan-Kommunikation. Auf der einen Seite freuen wir uns alle auf die morgige Veröffentlichung des Trailers zu "The Super Mario Galaxy Movie" während einer speziellen Nintendo Direct und auf der anderen Seite auf das, was vor einer Stunde mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums von Pokopia passiert ist, dem Pokémon-Lebenssimulator, der gemeinsam von Creatures Inc. und Game Freak mit Koei Tecmo entwickelt wurde.

Die einzige offizielle Information, die veröffentlicht wurde, ist, dass Pokopia am 5. März 2026 erscheinen wird. Im Moment gibt es noch keinen Trailer, obwohl Serebii bestätigt, dass er am 13. November (Donnerstag) um 14:00 UTC/15:00 Uhr MEZ erscheinen wird. Was Nintendo in der Ankündigung auch nicht bestätigt hat, obwohl es durch offizielle Bilder und ein Video bestätigt hat, ist, dass Pokopia im physischen Format mit einem Premium-Preis (8980 Yen, der gleiche Preis wie Mario Kart World) und im Game Key Card-Format erscheinen wird.

Das ist richtig, Nintendo hat beschlossen, die einzige Regel zu brechen, die es bisher auf der Nintendo Switch 2 beibehalten hatte, nämlich dass die Veröffentlichungen des Unternehmens immer komplett auf der physischen Edition-Cartridge ankommen würden. Das haben sie sogar mit dem jüngsten Hyrule Warriors: Age of Imprisonment beibehalten, das von Koei Tecmo entwickelt, aber von Nintendo veröffentlicht wurde. Der Fall von Pokopia ist genau das Gegenteil: Es wurde von Nintendo-Tochtergesellschaften entwickelt, aber von Koei Tecmo veröffentlicht. Und wie aus den Screenshots der Veröffentlichung hervorgeht, bietet die Schlüsselkarte nur Zugriff auf die Installation von ca. 10 GB Spieldateien.

Die Ankündigung hat selbst bei den eifrigsten Anhängern der Marke und der Pokémon Empörung ausgelöst und war immer ein unangenehmer Präzedenzfall für Nintendo, zukünftige Veröffentlichungen selbst oder zumindest solche, an denen das Unternehmen beteiligt ist, als Game Key Cards zu betrachten. Etwas, das auch die japanische Öffentlichkeit nicht sehr glücklich machen wird, da das Segment der physischen Spiele weiterhin den ersten Platz im Vertrieb einnimmt.

Was denkst du, wird Pokopia ein Einzelfall unter den Nintendo-Veröffentlichungen sein, oder ist es nur der erste Schritt in einer neuen Marktstrategie?