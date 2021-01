Nintendo: Bowser's Fury ist "kurz, aber actionreich"

You're watching Werben

Die Wii U hat einige sehr spannende Spiele hervorgebracht, obwohl kaum jemand die Konsole kaufen wollte. Nach vier Jahren sprang Nintendo auf ein neues Schiff auf und seitdem führen sie den Konsolenmarkt an. Obwohl die Switch selbst sehr viele, sehr gute Spiel bekommen hat, hat der alte Wii-U-Katalog großen Wert für die Hybridplattform, da Nintendo die wichtigsten Titel ihrer letzten Konsolengeneration für die Switch neu aufbereitet.

Super Mario 3D World wird auf der Hybridkonsole bald sein Comeback feiern, doch es handelt sich hierbei nicht um einen einfachen Port. Das Game wird mit der Erweiterung "Bowser's Fury" ausgeliefert, die im Original nicht enthalten war. Fans dürfen sich auf ein neues Abenteuer freuen, allerdings sollten die Erwartungen realistisch ausfallen:

"Mario wird zum Lake Lapcat geschickt, wo alles mit Katzenmotiven zu tun hat - und Bowser ist wahnsinnig geworden! Verbünde dich mit Bowser Jr., um seinem Vater zu helfen, sich in diesem kurzen, aber actionreichen, eigenständigen Abenteuer zu entspannen", heißt es auf der englischen Webseite des Spiels. Der neue Spielmodus wird vom Entwickler also selbst als kurzes Vergnügen beschrieben, was man sich sicherlich zu Herzen nehmen sollte. Wie viel Inhalte tatsächlich in Super Mario 3D World + Bowser's Fury stecken, erfahren wir am 12. Februar.