Nintendo beweist Sportsgeist: Jump Rope Challenge bleibt vorerst im eShop

Eigentlich hätte heute die Sport-App Jump Rope Challenge aus dem Nintendo-eShop entfernt werden sollen, doch in einem Anflug von Sportsgeist hat sich Nintendo überraschend dazu entschieden, die kostenlose Software doch noch nicht zu löschen. Das meldete der Twitter-Account des Unternehmens heute Morgen mit großem Tatendrang. Das nehmen wir zumindest an, denn die Anwendung konnte offenbar wirklich etwas bewegen - wortwörtlich. Laut Nintendo haben die Nutzer mit der App über 2,5 Milliarden Seilsprünge absolviert und sich in der Coronazeit somit auf einfachem Wege fit gehalten. Tolle Aktion, die ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient.