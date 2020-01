Nintendo bestreitet, dass wir dieses Jahr eine stärkere Nintendo Switch sehen

Die Nintendo Switch schlägt sich im Vergleich zu den anderen Konsolen sehr gut, obwohl die Hardware nicht vergleichbar stark ist und eher auf Spieler gesetzt wird, die viel unterwegs sind. Der Wunsch dieser Spieler nach einem kleineren Modell mit weniger Funktionen hat der Entwickler bereits bedient, doch wie sieht es mit einem leistungsfähigeren Modell aus, das stärkere Hardware bedient? Gerüchte dazu verfolgen wir bereits seit langer Zeit, doch auch in diesem Jahr plant Nintendo eigenen Aussagen zufolge keine Switch Pro.

Im aktuellen Quartalsbericht bestätigt der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, dass es in 2020 keine aktualisierte Nintendo-Switch-Hardware geben wird. Mit einem stärkeren Gerät wird das japanische Unternehmen im Herbst also nicht der Hardware-Front von Sonys und Microsofts neuen Konsolen gegenüberstehen. Womöglich müssen wir also noch ein wenig länger auf das angebliche Switch-Upgrade warten...