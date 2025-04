Nintendo bestätigt, was die "C"-Taste der Switch 2 bewirkt

HQ

Eine der größten Fragen rund um die Konsole Nintendo Switch 2 war die eigenartige "C"-Taste auf der rechten Seite Joy-Con. Es ist ein völlig neuer Button, der Switch Fans aller Art in Aufruhr versetzt hat, die versuchten, das zu lösen, worauf er sich bezieht und was er ermöglichen könnte. Jetzt wissen wir es mit Sicherheit.

Das C ermöglicht den Zugriff auf das Menü GameChat, wobei GameChat ein neues Gruppensystem ist, das es scheinbar bis zu vier Personen ermöglicht, zusammenzukommen und zu sprechen, ihren Bildschirm zu teilen und sogar Videoanrufe miteinander zu führen, während sie die neuesten Spiele spielen.

GameChat erreicht dies, indem es ein Mikrofon verwendet, das in die Konsole Switch 2 integriert ist und in der Lage ist, die Stimme des Benutzers zu verfolgen und sie sogar von lauten Hintergründen zu isolieren. Uns wurde gesagt, dass dies sogar im Handheld und im angedockten Zustand funktioniert, und dass es für letzteres kein Problem damit hat, Stimmen in einem Raum aufzunehmen.

Nintendo zeigt, dass das Menü GameChat recht subtil und raffiniert ist und nur eine Handvoll Optionen bietet. Sie können Ihr Mikrofon stumm schalten, Ihr Spiel mit Freunden teilen (was nicht dasselbe Spiel sein muss, um es zu teilen!), die Größe Ihres Spielbildschirms im Vergleich zu Freunden und Familie oder Symbolfeldern anpassen und sogar Videoanrufe aktivieren. Wie verwaltet der Switch 2 Video, fragen Sie? Nintendo wird beim Debüt der Konsole das so genannte Switch 2 Camera auf den Markt bringen, wobei es sich um ein zusätzliches Peripheriegerät handelt, das an das Gerät angeschlossen werden kann und den Benutzer sogar wie ein Greenscreen von seinem Hintergrund isoliert.

Der einzige Haken an GameChat ist, dass für die Nutzung eine Nintendo Switch Online -Mitgliedschaft erforderlich ist, aber für Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder online gefährdet sind, gibt es Kindersicherungsfunktionen, die über die Nintendo Mobile App zugänglich sind.