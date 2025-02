Nintendo bestätigt die genaue Uhrzeit der Switch 2 Direct

HQ

Als Nintendo bestätigte, dass es am 2. April ein Direct geben würde, das sich ausschließlich auf das Switch 2 konzentrierte, gab der japanische Videospielhersteller nie den Zeitpunkt an, zu dem dieses Direct stattfinden würde. Wir kennen diese Informationen jetzt.

In einem Beitrag auf X bestätigt Nintendo of America, dass der Direct am 2. April um 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ stattfinden wird. Wir haben keine weiteren Informationen, aber zumindest wisst ihr jetzt, wann ihr auf eurem Stuhl sitzen und an euren Monitor kleben müsst, um mehr über die nächste Generation von Nintendo-Konsolen zu erfahren.

Zugegeben, es sollte gesagt werden, dass dies keine große Überraschung ist, da Nintendo dieses Mal in der Vergangenheit sehr häufig auf seine Directs und Showcases abzielte. Trotzdem ist dies für europäische Fans wahrscheinlich eine sehr verlockende Zeit, in der die Show stattfindet.