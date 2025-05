Nintendo bestätigt, dass sie im August an der Gamecom teilnehmen werden

HQ

Nintendos Präsenz auf großen Gaming-Events war in den letzten Jahren leider spärlich, aber mit einer brandneuen Konsole scheinen sie ihre Meinung geändert zu haben. Über ihren deutschen Instagram-Account bestätigt Nintendo nun, dass sie bereit sind, neue Spiele auf der diesjährigen Gamesom (übersetzt von Bing) zu präsentieren und zu präsentieren:

"Markieren Sie das Datum in Rot: Nintendo ist 2025 wieder bei @gamescom. Wir freuen uns, Sie vom 20. bis 24. August in Köln begrüßen zu dürfen!"

Man kann sich vorstellen, dass Nintendo überglücklich ist, dass Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series S/X auf Mai 2026 verschoben wurde, was bedeutet, dass sie jetzt so ziemlich den Fall für sich selbst haben (viele Publisher haben sich dafür entschieden, ihre Spielepremieren zu verschieben, um nicht gleichzeitig mit Rockstars Beast zu starten). Zu präsentieren, was auf der Gamescom im August kommen wird, klingt nach einer sehr klugen Entscheidung und wir freuen uns darauf, zu sehen, was sie auf Lager haben.