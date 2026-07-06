Nintendo bereitet sich auf den Start der Nintendo Switch 2 mit austauschbaren Akkus im Herbst vor

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Die Europäische Kommission hat vor einiger Zeit entschieden, dass alle elektronischen Geräte, die im Europäischen Wirtschaftsraum verkauft werden, den Gesetzen zu geplanter Veralterung, Recycling und Wartung entsprechen müssen, sodass abgenutzte Batterien leicht durch neue ersetzt werden können. Das ist etwas, das die Nintendo-Switch-Familie zum Beispiel bis jetzt nicht erfüllt hat. Wir wussten, dass es eine aktualisierte Version der Nintendo Switch 2 geben würde, um sie an die Vorschriften anzupassen, und wir kennen jetzt den Zeitplan für ihre Ankunft in den Läden.

Nintendo hat auf seiner Support-Seite angekündigt, dass ab Sommer 2026 die aktualisierten Produkte – darunter Nintendo Switch 2-Konsolen und Joy-Con-Controller mit austauschbaren Akkus – in den Läden erhältlich sein werden. Nutzer können diese Akkus selbst mit Bausätzen aus dem Nintendo Store austauschen.

Ein interessanter Punkt ist, dass Nintendo bereits bestätigt hat, dass die neuen Konsolenbatterien keine höhere Kapazität als die aktuellen haben werden; tatsächlich werden sie 1 Prozent niedriger sein (5.172 mAh, im Vergleich zu den aktuellen 5.200 mAh). Sie werden außerdem ein paar Gramm schwerer sein, ebenso wie die Joy-Con-Controller.

Obwohl Sie die aktualisierte Roadmap für Nintendo-Produkte über diesen Link einsehen können, können wir Ihnen jetzt sagen, dass Sie bis zum Herbst warten müssen, wenn Sie ein Switch 2-Modell mit austauschbarem Akku erwerben möchten. Die Joy-Con 2-Controller werden im Winter schrittweise eingeführt, während die Nintendo 64- und Nintendo GameCube-Controller für die Nintendo Switch 2 Anfang 2027 ausgemustert werden.

Das Ende der Nintendo Switch in Europa

Nintendo hat die Gelegenheit genutzt, um zu bestätigen, dass die Herstellung und der Verkauf der Nintendo Switch 1 (Standard-, Lite- und OLED-Modelle) ab Februar 2027 eingestellt werden. Bis dahin werden diese Konsolen weiterhin hergestellt und in ganz Europa erhältlich bleiben. Sie versprechen außerdem, dass "der Nintendo eShop, die Nintendo Switch Online und andere Dienste für absehbare Zeit weiterhin verfügbar sein werden."

Wirst du dich für eine Nintendo Switch 2 mit austauschbaren Akkus entscheiden? Wirst du infolge dieses Umzugs irgendwelche deiner Controller ersetzen?