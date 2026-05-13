Nintendo beginnt, mit der Aufnahme des Soundtracks von Pokémon Winds and Waves Hype für die 10. Generation von Pokémon zu erzeugen

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Obwohl Nintendo nach den Veröffentlichungen von Pokémon Pokopia und Tomodachi Life: Living the Dream im Jahr 2026 ein Selbstvertrauensbild vermitteln, ist die Wahrheit, dass es im Veröffentlichungskalender noch viele bedeutende Lücken zu füllen hat, wenn es den starken Start in das Saison, das es mit der Nintendo Switch 2 bei den Verkaufszahlen erreicht hat, aufrechterhalten möchte. Da kein 3D-Mario-Spiel in Sicht ist (obwohl sich das schnell ändern könnte, da die Sommersaison der großen Events naht) und mit der geplanten Generation 10 von Pokémon für 2027, sind die Schwergewichte für die Spieler noch weit entfernt.

Im Marketing-Wettlauf beginnt das Spiel jedoch viele Monate früher, und vor wenigen Augenblicken hat uns Nintendo überrascht, indem es ein Video hinter den Kulissen des NHK Symphony Orchestra veröffentlicht hat, während das Tokyo Symphony Orchestra das Titellied für Pokémon Wind und Pokémon Wellen aufnimmt.

Im Video können wir nicht nur die Arbeit und das Talent der Mitglieder dessen würdigen, was als Japans bestes Orchester gilt, sondern auch einige Aufnahmen vom Spiel, einen Blick auf seine Kreaturen und sogar einen fröhlichen Besuch von Pikachu im Tonstudio. Das Hauptthema von Pokémon Generation 10 ist für Fans der Serie leicht erkennbar, da es auf Basis der Originalmusik der vorherigen Hauptteile der Serie komponiert wurde, die von Junichi Masuda stammen.

Pokémon Wind und Wellen soll 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen, aber während wir auf die Veröffentlichung warten, könnt ihr unten den Soundtrack genießen.