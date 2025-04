Nintendo beantwortet endlich die Frage, warum es auf Nintendo Switch 2 keine analogen Auslöser verwendet

HQ

Eines der am meisten diskutierten Probleme in der vollständigen Enthüllung der Nintendo Switch in Bezug auf die Designentscheidungen war das Fehlen von analogen Auslösern und Tasten auf den Joy-Con und auch auf dem Pro Controller der Konsole (obwohl sie auf dem Gamecube-Controller vorhanden sind).

Die Lead Designer von Switch 2, Kouichi Kawamoto und Tetsuya Sasaki, Producer bzw. Technical Director, befassten sich während der Pressekonferenz nach der Veranstaltung, die VentureBeat vollständig transkribiert hat, mit dieser und anderen Fragen zum Design und Ökosystem der Konsole. Zum Thema analoge Trigger merkte Kawamoto an, dass es viele Entwickler gebe, die auf ihnen bestanden hätten, aber die Abwägung von Positivem und Negativem letztlich zugunsten der digitalen Trigger ausschlage.

"Bei den analogen Knöpfen an den Schultern gibt es auch Positives, aber auch Negatives. Man verliert ein wenig an Stabilität, wenn sie analog sind. Wir haben darüber nachgedacht und entschieden, dass sofortige Eingabe die bessere Option wäre. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Entscheidung voranzutreiben."

Jetzt wissen Sie es also. Sie sind vielleicht nicht die bevorzugte Wahl einer großen Basis von Spielern und Entwicklern, aber der unmittelbare Input war die beste Option.