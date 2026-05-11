Nintendo ändert bis Ende Mai in vielen Regionen den Namen seines Ladens

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Nintendo wird bald einen Wechsel zu einem seiner am häufigsten genutzten Dienste vornehmen, denn am 27. Mai wird der My Nintendo Store umbenannt, wobei der derzeitige bestehende Name zugunsten eines sehr ähnlichen, aber etwas weniger persönlichen Namens eingestellt wird...

Im Grunde wird das "My"-Element des bestehenden Namens zugunsten eines Ladens zugunsten eines zukünftigen Namens Nintendo Store gestrichen. Dies scheint einfach eine Änderung zu sein, um die Dinge stärker mit Nintendos anderen Apps und Diensten in Einklang zu bringen, die zum Beispiel das persönliche "Mein"-Element fehlt, wie es zum Beispiel bei Nintendo Music der Fall ist.

Die Änderung tritt in vielen Regionen am 27. Mai in Kraft, und Nintendo rechnet nicht mit Änderungen am Inhalt des Dienstes.