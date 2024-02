Nintendo-Aktien stürzen nach Gerüchten über eine Verzögerung des Switch-Nachfolgers ab

HQ

Nintendo ist in letzter Zeit ein wenig in die Realität zurückgefallen, denn nachdem kürzlich Gerüchte aufkamen, dass der Nintendo Switch-Nachfolger nicht in diesem Jahr und stattdessen im ersten Quartal 2025 erscheinen wird, sind die Aktien des japanischen Unternehmens (das derzeit das reichste Unternehmen Japans ist) eingebrochen.

Zugegeben, die Aktien waren zuvor auf einem Rekordhoch, etwas, das die meisten Leute betrachteten und davon ausgingen, dass es ein Bild zeichnete, das bewies, dass die Ankündigung der Switch 2 auf dem Weg war. Die Aktien sind laut Bloomberg um rund 7% gefallen, werden aber immer noch mit rund 8.262 japanischen Yen bewertet, was etwa 44 £ pro Stück entspricht.

Zum Vergleich: Capcom wird mit 5.877 JPY, Square Enix mit 6.614 JPY und Konami mit 9.598 JPY bewertet.