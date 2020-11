Nintendo 3DS bekommt ein neues Firmware-Update

Anfang dieses Jahres verabschiedete sich Nintendo von einem der besten Handhelds auf dem Markt - ihrem Nintendo 3DS. Die tragbare Konsole für unterwegs wurde fast ein Jahrzehnt lang verkauft und über die Jahre brachte das Gerät viele hochwertige Titel hervor, darunter Animal Crossing: New Leaf, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds und Pokémon Sonne/Mond. Der Handheld befindet sich mittlerweile im Ruhestand, doch das hat Nintendo nicht davon abgehalten, ein kleines Firmware-Update bereitzustellen.

Der neue Code tut so ziemlich genau das, was man von ihm erwarten würde. Die genaue Beschreibung lautet: "Weitere Verbesserungen an der Gesamtsystemstabilität und andere geringfügige Anpassungen wurden vorgenommen, um die Benutzererfahrung zu verbessern." Das ist alles andere als aufregend, aber es zeugt auch davon, dass sich Nintendo ernsthaft mit seinen Produkten auseinandersetzt - selbst wenn diese schon längst nicht mehr hergestellt werden.