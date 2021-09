Ninjas, Vögel auf Skateboards und mehr warten Ende September auf Xbox-Game-Pass-Abonnenten

HQ

Microsoft enthüllte am Nachmittag, welche Spiele Abonnenten vom Xbox Game Pass in den kommenden zwei Wochen mit ihrer monatlichen Gebühr finanzieren. Auf die Spieler wartet eine ungewöhnlich große Mischung verschiedener Genres und Konzepte, sodass die meisten Spieler in der Lage sein dürften, etwas zu finden, das ihnen gefällt.

Empfehlen wollen wir euch das JRPG Astria Ascending, die Ninja-Action in Aragami 2, den bezaubernd aussehenden Indie-Titel Sable und das sehr schräge Skatebird, die im Rahmen der omnipräsenten Bewerbung des Xbox-Game-Passes auf eine erfolgreiche Veröffentlichung hoffen. Hier seht ihr die vollständige Liste aller Neuzugänge in der zweiten Septemberhälfte:

Wie üblich verlassen auch diesen Monat mehrere Spiele den Xbox Game Pass. Ab dem 30. September sind die folgenden fünf Titel nicht länger für Abonnenten verfügbar:

Abonnenten die monatlich mindestens 10 Euro für den Xbox Game Pass bezahlen, dürfen auf über 400 Spiele zugreifen. In einem ausführlichen Video empfiehlt euch Microsoft einige Titel, die eure Aufmerksamkeit wert sein könnten. Auch wir haben vor einer Weile einen Blick auf das Angebot geworfen und ein paar Games entdeckt, die wir wärmstens empfehlen können.