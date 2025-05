Ninjas und Rache in Hülle und Fülle im neuen Story-Trailer für Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Das erste Spiel, das aus der großen Investition in Legacy-Marken herausgebracht wird, die Sega während der The Game Awards 2023 angekündigt hat, scheint Shinobi: Art of Vengeance zu sein. Hier ist der kultige Ninja Joe Musashi wieder da, auf Rache aus, nachdem die böse Organisation ENE Corp seine Heimatstadt Oboro Village angegriffen hat.

Unglücklicherweise für ENE Corp ist Musashi ein verdammt guter Ninja, der mit Katana und Shuriken bewaffnet ist und über erstklassige Kenntnisse in Ninjutsu und Ninpo verfügt, um ihrem Amoklauf Einhalt zu gebieten.

Jetzt haben wir einen neuen Story-Trailer, in dem Entwickler Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon's Trap, Streets of Rage 4) uns einen tiefen Einblick in die Erzählung gibt, komplett mit wunderschöner Kunst, die Japan und Ninja-Enthusiasten definitiv von Ohr zu Ohr lächeln lassen wird. Schaut es euch unten an - der 29. August ist der Veröffentlichungstag für PC, PlayStation, Switch und Xbox.