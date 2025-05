Ninjas in Pyjamas verlängert r1nkle und bindet ihn bis 2028 an die Organisation Die schwedische Mannschaft will ihren Kader Counter-Strike 2 zusammenbinden.

HQ Der schwedische Ninjas in Pyjamas hat eine große Vertragsverlängerung angekündigt, die seinen Kader Counter-Strike 2 betrifft. Die Organisation hat bekannt gegeben, dass sie einen ihrer Stammspieler bis 2028 an sich gebunden hat, wobei Artem "r1nkle" Moroz mindestens für die nächsten zweieinhalb Saisons die Farben des Teams tragen wird. NIP hofft, dass die Schließung von r1nkle dazu beitragen wird, sie in der CS2-Rangliste nach oben zu katapultieren und sie um Trophäen und Turniersiege kämpfen zu lassen. Im Ankündigungs-Blogbeitrag wird uns gesagt: "Während seiner Zeit bei NIP hat sich r1nkle zu einem der gefragtesten AWPer im Spiel entwickelt. Mit seinem unübertroffenen Ziel, seiner unerbittlichen Aggressivität und seiner Liebe zu Clutches und schnellen Flicks hat sich r1nkle in Rekordzeit zu einem Fan-Favoriten entwickelt, und die Fans werden begeistert sein zu hören, dass sie sich auf Jahre voller Clip-würdiger Spielzüge freuen können, während r1nkle weiterhin in Neongelb glänzt." NIP hat allein im Jahr 2025 eine Vielzahl von Schritten in Bezug auf seinen CS2-Kader unternommen, aber vielleicht signalisiert dies eine Veränderung, bei der das Team eine Kerngruppe von Stars festlegt, damit es für die Zukunft aufbauen und wachsen kann.