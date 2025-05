Ninjas in Pyjamas präsentiert neues Apex Legends Team

HQ

Ninjas in Pyjamas hat einen neuen Kader unterschrieben, der ihn in naher Zukunft in der Welt des kompetitiven Apex Legends repräsentieren wird. Im Vorfeld des Esports World Cup im Sommer, bei dem das Apex Legends Global Series Midseason-Turnier stattfinden wird, hat die schwedische Organisation drei neue Spieler verpflichtet, die mit ihrem bestehenden Trainer zusammenarbeiten werden.

Zu den drei Spielern gehören Nicholas "Vein" Hobbs, Matias "Kurev" Riffel und Cole "McLovin" Wilson, die jeweils von Elias "raven" Ghribi trainiert werden. Das Team wird für den Rest der Saison in der ALGS antreten, und hoffentlich auch beim Esports World Cup im Sommer, wenn es sich für die Aktion qualifizieren kann.

Die Mannschaft wird in Zukunft auch in einer neuen Region antreten, da sie ihren Platz in EMEA Apex aufgibt, um sich stattdessen in Nordamerika zu versuchen. In Bezug auf die Erwartungen an diese drei neuen Akteure erklärt NIP:

"Dieser Kader bringt eine Mischung aus Erfahrung, Feuerkraft und rohem Potenzial mit. Nicholas "Vein" Hobbs, ein Apex-Veteran, führt mit unerbittlicher Aggressivität und Clutch-Plays. Matias 'Kurev' Riffel sorgt für eine scharfe Mechanik und den Hunger, sich auf der größten Bühne zu beweisen. Cole 'McLovin' Wilson rundet das Trio mit klugen Entscheidungen und Gelassenheit unter Druck ab."