Ninjas in Pyjamas nimmt massive Änderungen an Counter-Strike vor

Das schwedische E-Sport-Team Ninjas in Pyjamas ist dabei, sein Counter-Strike 2 -Team weiter zu iterieren, um auf den kompetitiven Berggipfel zurückzukehren. Als Teil davon hat das Team nun einige Änderungen vorgenommen, indem es einige Spieler fallen gelassen und auf die Bank gesetzt und dann ein paar andere aus dem Akademieteam befördert hat.

Konkret wurde Alejandro "alex" Masanet auf die Bank gesetzt und Fredrik "slap" Junbrant fallen gelassen, während sowohl Gareth "MisteM" Ries als auch Daniel "sprayxd" Kogan aus dem Kader der Akademie berufen wurden.

Auf die Frage, warum diese Änderung zustande gekommen ist, fügt NIP hinzu: "Diese Änderungen spiegeln unseren Glauben an die Stärke des NIP Academy-Projekts wider und daran, wie es das Hauptteam in großem Stil unterstützen kann. Es ist ein Prozess, der schon immer so war, und wir sind alle gespannt, was wir in den kommenden Monaten des unermüdlichen Trainings und Grindens erreichen können. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung – ohne Sie könnten wir das nicht schaffen."

Glauben Sie, dass diese Änderungen dem NIP zugute kommen werden?