Ninjas in Pyjamas holt den ehemaligen Chef von Team Falcons an Bord, um seine E-Sport-Aktivitäten zu leiten

Die schwedische E-Sport-Organisation Ninjas in Pyjamas hat ihre neueste Verpflichtung in Form eines neuen COO für ihre gesamte E-Sport-Abteilung bekannt gegeben. Grant Rousseau wird Team Falcons hinter sich lassen, wo er dem Team geholfen hat, nicht nur einen, sondern zwei Esports World Cups zu gewinnen, um NIP beim Wachstum zu helfen und seine Ambitionen zu erreichen.

Wie das Team in einem Social-Media-Post anmerkte, heißt es: "Der zweifache Esports-Weltcup-Sieger wird das kontinuierliche Wachstum unserer Esports-Abteilung leiten und die Abläufe in unseren globalen Teams überwachen, um NIP wieder an die Spitze des kompetitiven Gamings zu bringen."

Rousseau hat sich auch in einem eigenen Beitrag zu diesem Karrierewechsel geäußert, in dem er hinzufügt: "Als ich [CEO] ChahineHicham vor vielen Monaten zum ersten Mal traf, war ich nur beeindruckt von der Leidenschaft und Liebe für die Marke, kombiniert mit einem sehr klaren Ehrgeiz und einer Reihe von Zielen für das Unternehmen. Er war jemand, mit dem ich sofort zusammenarbeiten wollte.

"Es gibt hier ein so starkes Fundament, zusammen mit dem geschichtsträchtigen historischen Erfolg dieser erstaunlichen Marke, und deshalb schließe ich mich an, um meinen Teil dazu beizutragen, den Weg dieser Marke zurück an die Spitze des Esports fortzusetzen."

Glauben Sie, dass diese Ergänzung auf lange Sicht für NIP von Vorteil sein wird?