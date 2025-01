Ninjas in Pyjamas enthüllt überarbeitetes Counter-Strike 2 Team

HQ

Das schwedische Ninjas in Pyjamas ist bereit für ein großes Jahr voller Wettkämpfe Counter-Strike 2. Nach einem mittelmäßigen Jahr 2024 will sich das Team im Jahr 2025 verbessern, indem es einen komplett überarbeiteten Kader einführt und debütiert.

Die Organisation hat beschlossen, Gareth "MisteM" Ries auf die Bank zu setzen und dann sowohl Rafael "arrozdoce" Wing als auch Michel "ewjerkz" Magalhães unter Vertrag zu nehmen. Hinzu kommen die Übernahme von Rasmus "sjuush" Beck von Team Falcons und die Übernahme von Marco "Snappi" Pfeiffer von Heroic. Linda "Lindac" Rahko wurde ebenfalls als neue Managerin des Teams verpflichtet, und Audric "JACKZ" Jug übernimmt die Aufgaben eines Ersatzes.

Was die Auswirkungen all dieser Änderungen auf die Leistung von NIP angeht, müssen wir einfach dran bleiben, da das Team derzeit an der CCT Season 2 European Series teilnimmt, die bis zum Ende der Woche läuft.