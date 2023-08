Ninjas im Pyjama ziehen die Ukraine nach chinesischen Forderungen zurück

HQ

Das schwedische Esport-Team Ninjas In Pyjamas war eines von vielen, die im letzten Jahr über Twitter, Facebook und Instagram ihre Unterstützung für die Ukraine gezeigt haben, aber jetzt scheint es nach einem Bericht des Esport-Journalisten, dass sich NiP von diesen Ansichten distanziert hat. Jeder einzelne der Posts, in denen sie ihre Unterstützung für die Ukraine ankündigte, wurde inzwischen entfernt, und dem Bericht zufolge wurden die Teammitglieder auch aufgefordert, jegliche Unterstützung für die Ukraine aus ihren privaten Kanälen zu entfernen, nachdem China dies an die Organisation gefordert hatte. Der Geschäftsführer von Ninjas in Pyjama hat seinen Mitarbeitern offenbar folgende Erklärung geschrieben: "Es sind neue Zeiten, wenn du nach China gehen willst."

Richard Lewis:

"NiP-CEO Hicham Chahine hat ausdrücklich darum gebeten, dass sein Beitrag gelöscht wird und alle Beiträge mit Bezug zur Ukraine entfernt werden, da Riot China sauer ist."

Quelle