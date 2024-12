Ninjas im Pyjama schließen sich mit Juventus für die EA Sports FC Pro-Saison zusammen

HQ

Vor kurzem hat die Saison 2024/25 EA Sports FC Pro begonnen, da die Action im November begann, aber bis zum späten Frühling andauern wird, wenn das Finale ausgetragen wird. Da diese Saison noch in den Kinderschuhen steckt, hat die schwedische Ninjas in Pyjamas bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft mit dem Serie A Team Juventus eingegangen ist, um sicherzustellen, dass sie einen EA Sports FC Pro Spieler haben, der für sie antritt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Olle "Ollelito" Arbin beide Organisationen Ende dieser Woche zum ersten Mal vertreten, wenn er beim eSupercup in Florenz auftritt. Uns wurde gesagt, dass Ollelito von NIP an Juventus ausgeliehen ist, was bedeutet, dass er bei Turnieren das ikonische schwarz-weiße Trikot tragen wird.

Ollelito sagte: "Ich bin super glücklich und dankbar, einem so geschichtsträchtigen Team wie Juventus beizutreten. Ich werde alles geben, um dem Verein Trophäen zu holen."

Werdet ihr euch den eSupercup später in dieser Woche ansehen?