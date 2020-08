Ninjala überschreitet nach Version 2.0 mehr als 4 Millionen Downloads

Das kostenlose Actionspiel Ninjala ist im Juni auf der Nintendo Switch veröffentlicht worden und war schon kurz nach dem Start äußerst beliebt. In weniger als 24 Stunden wurde das Spiel eine Million Mal heruntergeladen, vier Wochen später überstieg die Anzahl der Downloads die Grenze von 3 Millionen. Obwohl sich das Wachstum mittlerweile merklich verlangsamt hat, meldet Entwickler Gungho Online weiterhin gute Neuigkeiten, denn die nächsten Millionenhürde wurde überschritten. Das ist unter anderem auf den Startschuss der Spielversion 2.0 letzte Woche zurückzuführen.

Das große Update ermöglicht es Spielern auf der ganzen Welt seit kurzem zusammenzuspielen. Ein internes Rangsystem stellt dabei sicher, dass ihr auf Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten stoßt, was in Verbindung mit weiteren Verbesserungen am UI und der Spielbalance einherging. Alle weiteren Infos zu Ninjala 2.0 findet ihr auf der offiziellen Webseite.