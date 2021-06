Ninjala: Kollaboration mit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Per Video-Stream offenbarten die Entwickler Gungho Online jede Menge News zu ihrem überaus erfolgreichen Action-Spiel Ninjala für die Switch. Zu den Ankündigungen gehört ein gemeinsames Event mit der beliebten Anime/Manga-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, das zwischen dem 19. Juli und dem 30. August stattfinden wird. In diesem Zeitraum könnt Ihr in Ninjala viele neue Items, Skins und weitere Inhalte aus dem Demon-Slayer-Universum verdienen.

Am 17. Juli wird wiederum ein großes Turnier stattfinden, in dem Spieler aus aller Welt um diverse In-Game-Belohnungen antreten können. Zudem wurde während des Streams die Roadmap der sechsten Season veröffentlicht. Die zugehörige Grafik findet Ihr unterhalb dieser News. Last but not least verrieten die Macher, dass Season 7 den neuen Battle-Royal-Modus "Last Ninja Standing" einführend soll, in dem der Respawn nach einem KO wegfällt.