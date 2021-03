Ninjala klebt in zwei Wochen an fünfter Saison fest

You're watching Werben

Gungho Online Entertainment möchte die Inhalte ihres Kaugummi-Shooters Ninjala am 24. März erneuern. In der kommenden fünften Online-Saison werden Kostüme vorgestellt, die von beliebten Märchen wie dem gestiefelten Kater und Rotkäppchen inspiriert sind. Neben weiteren Kaugummiwaffen dürfen sich kompetitive Spieler auf einen Online-Turniermodus freuen, der sie gegen andere Ranglistenteams antreten lässt. Neue Spiele werden mit einem frischen Tutorial an die Grundlagen des Online-Games herangeführt. Zur Belohnung für den Abschluss erhaltet ihr ein Outfit und Münzen für die Kostenfalle "Coin Gacha".