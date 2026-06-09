Ninjala 2 ist jetzt ein Open-World-Action-Adventure und exklusiv für die Switch 2

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Es wird im Frühjahr 2027 erscheinen (oder zumindest im "ersten Teil"), aber das laufende Nintendo Direct hat uns gerade einen ersten Einblick in Ninjala 2 gegeben, die Fortsetzung des äußerst erfolgreichen Originals von GungHo aus dem Jahr 2020, das hektischen Kampf, Kaugummi und einen trendigen visuellen Stil, der eindeutig von Splatoon inspiriert ist, kombinierte.

Das neue Spiel wird ein komplettes Open-World-Action-Abenteuer. Ninjala 2: The Uncharted Planet fordert die Spieler auf, mit ihrem Ninja-Kaugummi eine große Karte zu durchqueren und neue Kaugummi-Kräfte, Waffen und Ninjitsu einzuführen. Außerdem können bis zu vier Spieler lokal oder online kooperativ zusammenarbeiten.

Es ist unklar, was dieser "erste Teil" eigentlich bedeutet, aber wir werden es näher vor der Veröffentlichung dieses Nintendo Switch 2-Exklusives erfahren.