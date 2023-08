Ninja Turtles-Inhalte für Street Fighter 6 sind höllisch teuer, also stellen die Spieler ihre eigenen Kostüme her

HQ

Gestern sind die Ninja Turtles-Inhalte für Street Fighter 6 eingetroffen, worüber wir euch in einer früheren Story mehr erzählt haben. Was damals nicht verraten wurde, war, dass der Inhalt nicht gerade billig ist, wenn Sie alles wollen, was dieser DLC bietet, kostet er Sie etwas mehr als 50 US-Dollar. Nur ein einziges Kostüm für eine der pizzaliebenden Schildkröten kostet zum Beispiel fünfzehn Dollar pro Stück.

Diese Kostüme können nicht im Spiel verwendet werden, es ist nur ein Look für den Battle Hub des Spiels. Die Preisgestaltung hat natürlich einige Reaktionen im Internet hervorgerufen, wo dies alles ziemlich gut zusammenfasst: "Ich würde mit diesem Geldbetrag viel lieber vier Schildkröten und Tonnen von Pizza kaufen."

Die kreative Lösung besteht also natürlich darin, Ihr eigenes Kostüm im Spiel herzustellen, und obwohl das Ergebnis vielleicht nicht so gut ist, ist es zumindest viel billiger. Vor allem, wenn alle Turtles-Inhalte mehr kosten als das Spiel selbst. Das ist natürlich das, was die Spieler bereits begonnen haben und unten sind Bilder der schönen Kreationen und man kann kaum einen Unterschied erkennen.