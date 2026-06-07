Ninja Theory kündigt das nächste Hellblade-Spiel an, bekannt als Senua

Es mag sich wie eine frische Erinnerung anfühlen, aber Entwickler Ninja Theory hat Senua's Saga: Hellblade 2 tatsächlich vor über zwei Jahren, also im Mai 2024, veröffentlicht, was bedeutet, dass die Zeit für die nächste Erkundung des größeren Universums reif ist.

Zu diesem Zweck trat Ninja Theory auf der Xbox Games Showcase auf, um das dritte Kapitel der Serie vorzustellen, ein Spiel, das einfach als Senua bekannt ist. Ja, die Hellblade-Namenskonvention wurde weggelassen, aber der Rest des Erlebnisses scheint wie erwartet zu sein – in Form einer intensiven, setpiece-getriebenen Geschichte, die mit hartem Kampf und Umweltherausforderungen, sowohl Puzzles als auch Plattforming, verbunden ist.

Was die Launch-Pläne des Spiels angeht, so wird uns bisher nur gesagt, dass Senua 2027 debütieren wird, aber interessanterweise wird es nicht nur auf PC (einschließlich Steam) und Xbox Series X/S erscheinen, sondern auch auf der PS5. Ob das ein Tages-und-Datum-Start auf der PS5 im Einklang mit den anderen Plattformen ist, ist unklar, aber es gibt trotzdem einen plattformübergreifenden Launch. Natürlich kann man auch mit einer Game Pass-Aufnahme am ersten Tag rechnen.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu Senua vor der Veröffentlichung im nächsten Jahr an.