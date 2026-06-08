Ninja Theory hat den Horror-Titel Project: Mara eingestellt

HQ

Vor sechs Jahren kündigte Ninja Theory das Horrorspiel Project: Mara an, wahrscheinlich ein Arbeitstitel, das ein Abenteuer mit nur einer Figur und einem Gebiet sein sollte. Kurz gesagt, ein experimenteller Titel, und 2021 bekamen wir einen weiteren kurzen Einblick darin, und 2022 hat Microsoft die Marke registriert.

Aber seitdem ist es ruhig, während Ninja Theory 2024 Senua s Saga: Hellblade II veröffentlicht hat und gestern, wie wir wissen, Senua angekündigt wurde. Das macht es vernünftig, sich zu fragen, was eigentlich mit Project: Mara passiert. Ist es überhaupt noch in Entwicklung?

Leider scheint die Antwort zu sein: Nein! Über Xbox Wire schreibt Ninja Theory-Chef Dom Matthews nun, dass das Spiel abgesetzt wurde, eine Entscheidung, die getroffen wurde, um Ressourcen für Senua freizumachen:

"Ich vermute, manche Leute könnten fragen, was mit Project Mara [einem zuvor angekündigten Horrortitel] passiert ist – ich habe beschlossen, nicht weiter daran zu arbeiten. Diese Entscheidungen sind nie einfach, aber ich habe sie getan, um die Gelegenheit zu nutzen, all das Talent und die Expertise im Studio, alle 85 Kreativen, zusammenzubringen, um das Potenzial dessen zu entfalten, was Senua sein kann."

Im selben Interview beschreibt Matthews das Spiel als ein reineres Third-Person-Actionspiel als die beiden Hellblade-Titel, was ein Teil des Grundes ist, warum das Studio sich nun entschieden hat, diesen Namen fallen zu lassen:

"Das ist ein reines Action-Adventure-Spiel. Es ist ein mutiger neuer Schritt für Senua als Charakter in den Action-Adventure-Bereich. Eigentlich bedeutet das, das Herz und die Seele dessen, was Hellblade bedeutet hat – in Bezug auf intimes Storytelling, hohe Produktionswerte und eine Reise voller Absicht – zu nehmen, aber das so hinzufügen, dass die Spieler mehr Handlungsspielraum und viel mehr Gameplay haben.

"Es geht wirklich darum, Hellblade-Fans das zu geben, was sie sich wünschen, und gleichzeitig die Erwartungen der Action-Adventure-Spieler zu erfüllen – und das zeigt sich in einem breiteren Gameplay, mehr Kampftiefe und einer miteinander verbundenen Welt."

Senua soll 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen.