Ninja Theory beginnt, sein nächstes Projekt anzukündigen

Trotz nahezu minimaler Marketingunterstützung durch Xbox schien Ninja Theory mit ihrem neuesten Projekt Senua's Saga: Hellblade II zu beeindrucken, da das Spiel dank seiner beeindruckenden technischen Fähigkeiten eine Reihe verschiedener Preise (einschließlich einer bei den BAFTAs) ergattern konnte. Aber wann werden wir seit der Veröffentlichung dieses Spiels vor einem Jahr erfahren, was als nächstes für das Team aus Cambridge ansteht? Vielleicht früher, als Sie vielleicht erwarten.

Wir sagen das, weil Ninja Theory kürzlich in den sozialen Medien ihr nächstes Projekt angekündigt hat. Wir wissen nicht, was das ist oder wann wir es richtig zu sehen bekommen werden, aber das Bild zeigt einen Haufen Entwickler, die um einen Fernseher sitzen, der leider unscharf geworden ist.

Auf dem verschwommenen Bild sieht es so aus, als ob sich eine Art Kernfigur auf der linken Seite des Bildschirms befindet, aber darüber hinaus ist es so gut wie unmöglich herauszufinden, was gezeigt wird. Vielleicht ist es ein weiteres Hellblade Kapitel oder vielleicht ist es etwas ganz anderes. Woran arbeitet Ninja Theory als nächstes?