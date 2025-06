Ninja Gaiden: Ragebound Vorschau - Schnell, präzise und tödlich

HQ

Ninja Gaiden ist zurück. Es ist nicht nur zurück, sondern besser als je zuvor, mit bis zu drei Spielen innerhalb eines Jahres. Den Anfang machte Ninja Gaiden 2 Black, eine hyperstilisierte Version von Sigma, die es trotz ihrer Mängel und ihres verzweifelten Schwierigkeitsgrades geschafft hat, einen Platz in den Herzen der leidenschaftlichsten Fans der Shinobi-Actionserie zu finden. In ein paar Monaten werden wir den lang erwarteten vierten Hauptteil der Serie haben, aber davor gibt es ein drittes Projekt, das obskurste von allen, aber nachdem ich die Trailer gesehen habe, weiß, wer seine Schöpfer sind, und die kürzlich veröffentlichte Demo auf Steam im Voraus genossen habe, denke ich, dass die beste Rückkehr der Ninjas des Hayabusa-Clans Ninja Gaiden: Ragebound sein wird.

The Game Kitchen hat sich mit den beiden Blasphemous Spielen viel Respekt in der Metroidvania-Community verdient, aber keines dieser hervorragenden Spiele, an das ich mich erinnere, war besonders schnell, eine der grundlegendsten Unterschiede eines Ninja Gaiden. Das in Sevilla ansässige Studio hat jedoch seine Hausaufgaben gut gemacht, indem es die Lektionen von Ryu Hayabusa aufgenommen und seinem pixeligen 2D-Gameplay eine großzügige Dosis Geschwindigkeit verliehen hat. Ragebound ist, wie die Überschrift sagt , "schnell, präzise und tödlich", und die Wortwahl ist mehr als nur ein Actionfilm-Slogan aus den Achtzigern.

Ragebound ist schnell, denn jeder Krieger, der sich den Dämonen stellt, die seine Welt heimsuchen, muss schnell sein, wenn er länger als 15 Sekunden im Spiel überleben will. Die Bewegungen unseres Protagonisten-Duos Kenji und Kuromi sind wie ein Blitz, wenn sie klettern, springen und sich über die Bühne und über feindliche Objekte katapultieren, wodurch das Tempo des Spiels und der Herzschlag des Spielers in den Levels beschleunigt werden, die nur knapp zehn Minuten dauern. Und ich versichere dir, dass du nach jedem von ihnen eine Pause einlegen, etwas Wasser trinken und tief durchatmen musst, um deine Fassung wiederzuerlangen.

Denn du wirst deine ganze Konzentration brauchen, um diese Sprünge, Gegenangriffe und Ausweichmanöver gegen die Dämonen zu meistern, die deine Welt plagen. Ryu ist nicht hier, um über den Clan zu wachen, also liegt es an unseren vielversprechenden, aber unerfahrenen Händen, die Bedrohung zu stoppen. Die Demo beginnt mit einem Tutorial von Ryu Hayabusa selbst (bevor er sich auf sein erstes eigenes Abenteuer begibt), in dem er schnell zeigt, dass man es nur abschließen kann, indem man seine Umgebung beobachtet und Aktionen in einem präzisen, manchmal sekundenschnellen Moment ausführt. Das Überqueren einer Grube mit Stacheln mag wie eine unmögliche Mission erscheinen, wenn man nicht an ein anspruchsvolles Arcade-Erlebnis gewöhnt ist, aber wenn man diese anfängliche Schwelle überschreitet, ist alles dahinter ein wunderbarer Tanz, bei dem Strategie auf Leidenschaft und Kampf trifft.

Der kleinste Misserfolg wird hart bestraft, und der Tod wird dich in den drei Levels (plus Tutorial), aus denen diese Demo besteht, verfolgen. Ragebound fordert Sie auf, in jeder Situation unterschiedliche Ansätze auszuprobieren, und manchmal reicht eine schnelle Reaktion aus, während Sie manchmal einen Abschnitt mehrmals wiederholen müssen, bis Sie ihn genau richtig hinbekommen. Dies wird auch durch die Möglichkeiten motiviert, die die beiden Protagonisten bieten. Ich möchte ihre Hintergründe nicht zu sehr betonen, aber Kuromi und Kenji ergänzen sich sehr gut. Kuromi kann das Geisterreich für kurze Zeit durchqueren und ist geschickt in Fernkampfangriffen, während Kenji die Hauptnahkampfmacht ist und im Kampf normalerweise das Gewicht trägt. Beide haben Standard- und Ladeangriffe, und zusammen können sie ihre Künste kombinieren, um einen Wrath Attack zu schaffen, der fast alles auf dem Bildschirm komplett wegfegt. Ein letzter Ausweg, den das Spiel nicht missbrauchen lässt.

Die Levels folgen dem klassischen Beat'em-up-Stil, obwohl sie hier auch an Vertikalität und versteckten Abschnitten gewinnen (das Markenzeichen von The Game Kitchen ), in denen Sie nach Sammelobjekten suchen können, die in der Vollversion des Spiels die Möglichkeit bieten, Upgrades mit ihnen zu erhalten. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu spielen und zu sehen, welche Überraschungen Ninja Gaiden: Ragebound für uns bereithält, wenn es am 31. Juli erscheint. Wenn du auf der Suche nach einem 2D-Side-Scrolling-Action-Titel mit präziser Steuerung bist, ist dies eines der Must-Try-Spiele, die du bei Steam Next Fest nicht verpassen solltest.

