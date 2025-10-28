Ninja Gaiden: Ragebound erscheint nächsten Monat für Switch 2

HQ

2025 würde das Jahr der Ninja werden, wie von Team Ninja zu Beginn des Jahres verkündet wurde, als sie heimlich Ninja Gaiden II Black veröffentlichten, Ninja Gaiden: Ragebound präsentierten (die nur einen Monat zuvor angekündigt worden waren) und Ninja Gaiden 4 ankündigten. Alle drei Spiele sind mittlerweile erschienen, aber nicht jeder ist gleich erfreut darüber.

Nur eines der Spiele wurde für Switch veröffentlicht, keines für Switch 2. Jetzt scheint jedoch einer von ihnen endlich eine Switch 2 -Version zu bekommen, nämlich Ninja Gaiden: Ragebound. Das Pixel-Adventure ist von den klassischen Abenteuern der Serie aus den späten 80er und frühen 90er Jahren inspiriert, und hier schlüpfst du in die Rolle des Newcomers Kenji Mozu. Das Spiel wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber über den letzten Quartalsbericht von Koei Tecmo bestätigt, der besagt, dass es im November für Switch 2 veröffentlicht wird.

Leider war die Switch Version des Spiels nicht annähernd so gut wie die anderen, so dass eine Veröffentlichung für die deutlich leistungsstärkere Switch 2 sehr zu begrüßen ist, zumal Shinobi: Art of Vengeance auch nicht für Switch 2 freigegeben wurde. Es ist also ein ziemlich ninjahungriges Publikum, das wartet.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist unklar, ob diejenigen, die die Version Switch gekauft haben, ein günstigeres (oder sogar besseres, kostenloses) Upgrade erhalten werden, aber hoffentlich wird dies bald bekannt gegeben.