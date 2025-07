HQ

HQ

Zuerst ein Geständnis. Meine primäre Neugier auf Ninja Gaiden: Ragebound ist nicht das Ergebnis meiner Liebe zu den klassischen Spielserien. Nicht, dass ich etwas gegen Ninja Gaiden hätte, aber ich würde mich sicherlich nicht als eingefleischten Fan bezeichnen. Der Grund, warum das Spiel sofort meine Aufmerksamkeit erregt hat, liegt stattdessen an The Game Kitchen, das mit Blasphemous 2 hinter einem der besten Metroidvanias der letzten Jahre steckt. Auf der einen Seite sind die Spanier mit ihrem Gespür für schöne Pixelkunst und ihrem Faible für Hardcore und blutiges Gameplay die naheliegende Wahl, um 2D Ninja Gaiden zurück in die 2020er Jahre zu bringen. Auf der anderen Seite haben sie in erster Linie mit einer etwas farbenfroheren und weitläufigeren Struktur gearbeitet als die linearen Levels von Ninja Gaiden. Also ja, ich war gespannt, wie sie die Aufgabe angehen würden.

Die Antwort auf diese Frage muss man sagen: Ganz klassisch. Ninja Gaiden: Ragebound ist ein Rückblick auf die ursprüngliche NES-Serie, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass sich die Handlung parallel zu den Missionen von Ryu Hayabusa entfaltet. In den stillen Schuhen von Ryus Schützling Kenji Mozu besteht deine erste Aufgabe darin, das Dorf Hayabusa gegen eine Dämoneninvasion zu verteidigen, die Verbindungen zur CIA und dem Yakuza-Black Spider ähnlichen Clan hat. Ich würde die Geschichte nicht als überzeugend bezeichnen, aber niemand spielt Ninja Gaiden für die Geschichte, und sie tut das, was sie tun soll: einen Rahmen schaffen und dich motivieren, Dämonen, feindliche Clans und schwer bewaffnete Soldaten in zwei Hälften zu hacken.

Werbung:

Glücklicherweise gibt es eine kleine Wendung. Zu Beginn des Spiels ist Kenji gezwungen, mit Kumori zu verschmelzen, der ansonsten auf dem besten Weg zu einer Karriere im ClanBlack Spider ist, was in der Praxis bedeutet, dass er Zugang zu drei neuen Angriffen erhält, die sein Katana ergänzen. Wo Kenji ehrenhaft mit Blickkontakt aus dem Nahbereich angreift, hat sich der moralisch flexiblere Kumori auf listige Angriffe aus der Ferne spezialisiert. Dies bietet ein hervorragendes Moveset, das leicht zu verstehen ist, ohne taktische Optionen zu opfern. Das Katana fungiert in erster Linie als Waffe, während Kumoris Angriffe Energie benötigen und daher sparsamer eingesetzt werden müssen.

So entsteht ein guter Rhythmus, der durch eine präzise Steuerung untermauert wird. Du hast immer die volle Kontrolle, und das alles entscheidende Gefühl, dass der Tod nur auf deine eigenen Fehler zurückzuführen ist, ist von Anfang bis Ende präsent. Tatsächlich kann man nicht klar genug sagen, dass sich das Spielen von Ragebound geradezu hervorragend anfühlt. Ich geriet immer wieder in einen Flow-Zustand, in dem schnelle Rollen, präzise Sprünge und tödliche Angriffe kurzen Prozess mit der hervorragenden Auswahl der Feinde machten.

Trotzdem langweilte ich mich oft. Es mag seltsam klingen, aber trotz seines hervorragenden Spielgefühls leidet Ninja Gaiden: Ragebound oft unter einem Leveldesign, dem es an Abwechslung, Finesse und visuellem Engagement mangelt. Ja, es fühlt sich gut an, am Angriff eines gepanzerten Gegners vorbeizurollen, einen Giftpfeil in den Bauch seines schwächeren Gefährten zu schießen und so einen unblockbaren Angriff zu starten, der den gepanzerten Bastard effektiv erledigen kann. Und ja, es fühlt sich großartig an, auf fliegende Feinde zu doppelspringen, um entfernte Plattformen zu erreichen. Es ist ein gutes Grundrezept, aber es fehlt die Garnitur. In den meisten Fällen begnügt sich The Game Kitchen damit, Levels der Art zu liefern, die sich schnell in Ihrem Gedächtnis einfügen. Das wird vor allem gegen Ende deutlich, wo die Spanier ein hervorragendes Level abliefern, das einen von einem Güterzug in den Shinkansen und wieder zurück bringt. Hier gibt es hochoktanige Action, aufregende Umgebungen und Änderungen im Leveldesign, die dich auf Trab halten. Ragebound bietet dies auch an anderer Stelle, aber wenn man bedenkt, wie einfallsreich das Leveldesign in Blasphemous 2 ist, ist es enttäuschend, dass die Sequenzen, die herausstechen, rar gesät sind.

Werbung:

Es ist auch enttäuschend, dass die Umgebungen des Spiels so generisch sind. Sicher, es ist ziemlich pixelige Kunst, aber man muss weit und breit nach der Aneinanderreihung unvergesslicher Architektur suchen, die die Blasphemous -Spiele ausmacht. Es gibt ein paar schöne Tempel, aber es scheint, als ob die spanischen Entwickler nicht ganz Fuß fassen können, wenn sie sich eher vom Fernen Osten als vom Katholizismus inspirieren lassen.

Auf der anderen Seite enttäuschen die Chefs nicht. Ninja Gaiden: Ragebound präsentiert eine Vielzahl von Monstrositäten, die auf den einzelnen Ebenen selbstverständlich als Ausrufezeichen dienen. Sie stellen die größten Herausforderungen des Spiels dar, aber keine von ihnen fühlt sich unmöglich an, vielleicht weil sie eher Sprints als Marathons ähneln. Auch gegen die Bosse kommen die Upgrades des Spiels zur Geltung. Zwischen den Levels kann man Fähigkeiten für Kenji und Kumori kaufen, und vor allem Kumoris Barriere hat mir gegen einige der späten Bosse des Spiels geholfen. Allerdings wünschte ich mir, man könnte während eines Levels die Fähigkeiten wechseln, anstatt es komplett verlassen zu müssen, denn es wird natürlich ein bisschen zu einem Ratespiel, und ich möchte nicht noch einmal einen der wie erwähnt etwas langweiligen Levels durchspielen, nur um mir das Leben gegen den Boss ein wenig leichter zu machen.

Während du dich durch die Horde von Fußsoldaten und Bossen kämpfst, spürst du vielleicht nicht den unüberwindbaren Widerstand, für den Ninja Gaiden bekannt ist. Tatsächlich habe ich es mit meinen bescheidenen Fähigkeiten geschafft, durchzukommen, ohne länger als etwa 20 Minuten an einem Boss hängen zu bleiben. Das passte mir gut, aber für diejenigen unter euch, die eher Hardcore sind, bietet das Spiel acht Spezialeinheiten, die neu gemischte (und schwierigere) Versionen der Hauptkampagnenlevel sind, und sobald das Spiel abgeschlossen ist, wird der schwere Modus freigeschaltet.

Wie in der Einleitung erwähnt, war ich gespannt, was The Game Kitchen mit Ninja Gaiden anstellen kann. Leider ist die Antwort etwas enttäuschend. Ragebound ist felsenfest und fühlt sich wirklich gut in den Händen an, aber es fehlen Funken, Leidenschaft, X-Faktor, Überraschungen. Ich könnte noch weitermachen. In einer Zeit, in der scharfe 2D-Actionspiele nicht gerade Mangelware sind, ist Ninja Gaiden: Ragebound ein solides Revival einer klassischen Serie, das wahrscheinlich den alten Kern glücklich machen wird, aber ich würde woanders anfangen, Katana Zero zum Beispiel.