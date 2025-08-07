Ninja Gaiden 4 Vorschau: Neue Ninjas, dieselben alten Tricks

HQ

Ninja Gaiden ist in einem vierten Teil zurück und damit ist es 13 Jahre her, dass wir das letzte Mal in den Fußstapfen des Kult-Ninjas in der Hauptserie getreten sind. Team Ninja hat zusammen mit PlatinumGames der Marke über Xbox Games Studios neues Leben eingehaucht, bevor es im Herbst mit Ninja Gaiden 4 ein großes Comeback feiert. Nach der Ankündigung zu Beginn des Jahres zogen viele die Augenbrauen hoch, als Ryu Hayabusa nicht mehr im Vordergrund stand und im Mittelpunkt stand, sondern ein neuer Protagonist namens Yakumo vorgestellt wurde. Ich habe die ersten Kapitel durchgespielt und Leichen in allen möglichen Winkeln zerhackt, um zu sehen, ob die Schärfe, für die die Serie lange stand, nach all den Jahren erhalten bleibt.

Yakumo beginnt ein neues Kapitel mit Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 beginnt an Bord eines außer Kontrolle geratenen Zuges am Stadtrand von Tokio, einem kürzeren Level, das als grundlegendes Tutorial für das umfassende und fortschrittliche Kampfsystem dient, das wir von der Serie erwarten. Ich schlüpfe in die Rolle des jungen Emporkömmlings Yakumo aus dem Raven Clan, einem rivalisierenden Clan von Hayabusa, der hier sein Debüt gibt. Die Rolle von Yakumo ist zum Glück denjenigen vertraut, die die Serie bereits gespielt haben, da der neue Ninja viele der älteren und etablierten Bewegungsmuster der Serie teilt. Fans der älteren Spiele werden sich wie zu Hause fühlen, was nicht heißen soll, dass es sich um ein selbstspielendes Klavier handelt, denn das Tempo ist schnell, die Feinde sind zahlreich und wir werden sofort mit einer Vielzahl neuer Angriffsmuster, Specials, Mechaniken und Fähigkeiten konfrontiert, die es zu meistern gilt.

Weg mit dem Kopf.

Yakumo praktiziert Bloodbind Ninjutsu, was bedeutet, dass du nach dem Aufbau einer Anzeige im Kampf durch Vergießen von Blut eine erhöhte Stufe erreichen kannst, in der neue Angriffe durch Bloodraven Form eingesetzt werden können. In den Kämpfen stehen dir zwei Hauptwaffen zur Verfügung; Das Takeminakata ist ein doppelter Satz Katanas für schnelleres offensives Spiel auf Kosten von weniger verursachtem Schaden, während das Yatousen ein klassisches Schwert für etwas langsamere Angriffe, aber etwas mehr Schaden ist. Durch das Eingeben von Bloodraven Form entsteht eine Blutsbindung mit der Waffe, die dadurch neue, verheerendere Eigenschaften erhält, wobei das Doppelkatana zu einem längeren Tachi wird und das Schwert sich stattdessen in eine massive Lanze verwandelt, die den Gegner durchdringen oder mit einem größeren Grad an Abdeckung geschwungen werden kann. Das Jonglieren zwischen den verschiedenen Konfigurationen wird gefördert, um den Gegner auf dem Schlachtfeld so effektiv wie möglich abzuschlachten, was nahtlos durch das Halten einer Taste geschieht. Die Bloodraven -Angriffe sind auch notwendig, wenn der Gegner stärkere Schläge auflädt, die sonst nicht mit normalen Angriffen gekontert oder durchbrochen werden können. Das schafft einen Raum und eine Dynamik in der Arena, in der sich die kleinste Abweichung im Fokus in Abwesenheit von Aufmerksamkeit schnell auszahlt.

Auf dem Weg zum Sieg.

Nach der Eröffnungssequenz im Zug, die in einem Luftangriff endete, nehme ich an einem Level teil, das eine Woche früher in der Geschichte spielt. Yakumo ist gerade in ein hochriskantes Gefängnis eingedrungen, das von The Divine Dragon Order bewacht wird und tief in einem Berg liegt, wo die Mission darin besteht, eine Priesterin namens Seori zu ermorden, um die Prophezeiung des Clans Raven zu erfüllen, da die Frau mit The Dark Dragon verbunden ist, die einen Fluch auf die Welt gelegt hat. Die Priesterin wird ausfindig gemacht und mit ein wenig List und neuen Informationen verwandelt sich das Szenario stattdessen in einen Gefängnisausbruch, da die Frau eine zentrale Rolle bei der Aufgabe spielt, den Fluch aufzuheben, den The Dark Dragon auf die Welt gelegt hat - dieselbe Entität und der gleiche Erzfeind, gegen den Ryu Hayabusa zuvor gekämpft hat und den er nicht vollständig zerstören konnte. Nach der erfolgreichen Mission und der Flucht ist klar, dass der aggressive D.D.O.-General in der Zwischensequenz, die gerade stattgefunden hat, in direktem Kontakt mit dem Hayabusa-Clan steht. In Ninja Gaiden 4 kreuzen sich die Wege von Yakumo und Ryu Hayabusa und der Spieler lernt im Laufe der Zeit beide Seiten der Geschichte schultern, obwohl Yakumo in der zweistündigen Vorschauversion, die ich ausprobiert habe, im Mittelpunkt steht.

Ryu Hayabusa zeigt in einem der Bosskämpfe des Spiels, wer das Sagen hat.

Das Spiel führt uns dann zurück in die Gegenwart, wo Yakumo nach der ersten Zugsequenz auf die Straßen eines Cyberpunks und eines industrialisierten zerstörten Tokios trifft. Der Regen und das Böse überfluten die Straßen als Folge des Fluchs, der auf der Welt ruht, und die heruntergekommenen, dunklen Seitenstraßen öffnen sich zu größeren Umgebungen, die zur Erkundung einladen. Bald stoße ich auf einen Schrein und Altar, der als getarnte Kommandozentrale fungiert, in der Umi, ein Verbündeter innerhalb von Raven, als Laden für defensive und offensive Gegenstände fungiert und über das DarkNest -Terminal eine riesige Liste von Nebenquests anbietet. Diese kleineren Nebenquests bestehen aus einfacheren Aufgaben wie dem Töten einer bestimmten Anzahl von Feinden, dem Finden eines bestimmten Gegenstands oder dem Streifen über das Hauptziel hinaus auf der Suche nach versteckten Kampfherausforderungen mit höherem Schwierigkeitsgrad, bei denen du für das Abschließen der Aufgabe belohnt wirst, wenn du das nächste Mal mit dem wiederkehrenden Zentrum interagierst.

Das Lernen im Kampf erfordert Entwicklung. Glücklicherweise gibt es einen weiteren NPC, den Tyrant, der als wertvolles Dojo für Informationen, Taktiken und neue Angriffe fungiert, die über die in den Kämpfen erworbene Spielwährung gekauft werden. Wie bereits erwähnt, stellen die Kämpfe verschiedene Formen des Kampfes dar, zusätzlich zu den Bewegungen, die am besten als Eingabebefehle beschrieben werden können, die in jedem Kampfspiel zu finden sind, was mir als Spieler viel abverlangt. Das Aneinanderreihen dieser Manöver ist sowohl herausfordernd als auch befriedigend, wobei der Kampftanz leicht zu erlernen ist, aber selbst die Besten herausfordert, wenn du ein Meister werden willst.

In den Magen des Gegners zu fahren, ist der Weg zum Herzen.

In den Levels warten nicht nur Tod, Elend und Blut, sondern auch versteckte Truhen und neue Fähigkeiten, was bedeutet, dass Neugier belohnt wird, wenn du vom Hauptpfad abweichst. Nachdem ich in verschiedenen Winkeln an Wänden entlanggelaufen, mich über Enterhaken von Gerüsten geschwungen und in engen Räumen vertikal gesprungen war, stand ich vor einem Portal namens Purgatory, einer versteckten Arena mit Angriffswellen von Bedrohungen, in der die Belohnung den Schwierigkeitsgrad mit der Anstrengung abgleicht, die man investiert. In die Herausforderung zu gehen, bei der 75 % meiner Gesundheit fehlen, ist eine immense Herausforderung, aber wenn ich mit neu entdeckten Fähigkeiten und Ninjacoins die ich bald investieren kann, als Sieger hervorgehe, ist es das alles wert.

Das Kanonenfutter und die Bandbreite der Feinde in diesem Preview-Build bestanden hauptsächlich aus einer weiß gepanzerten Militärgruppe und weniger aus den titelgebenden dämonischen Elementen, was stattdessen in den letzten Kapiteln des Spiels versprochen wird. Die Preview-Version endet mit einem Bosskampf, einem wirklich wütenden und größeren Shinobi mit mehreren Lebensbalken, die ich abnutzen muss, bevor ich meine Mission fortsetzen kann. Apropos Kapitel: Du kannst auch alle Kapitel und Story-Levels über das Hauptmenü des Spiels mit deinem Lieblingscharakter durchspielen, und in Challenge Mode kannst du die Bestenlisten entweder über komplette Levels oder in selektiven Bosskämpfen erklimmen, bei denen du frei zwischen Yakumo oder Ryu Hayabusa wählen kannst.

Schneiden und würfeln... alles muss sterben...

Ninja Gaiden 4 findet chronologisch nach Ninja Gaiden 3 statt, das 2012 eingeführt wurde. Nach dem Xbox Developer Direct im Januar haben sich viele vielleicht über den Protagonisten gewundert, aber keine Angst, Yakumo passt gut zu der intensiven Action, der brutalen Gewalt und dem rücksichtslosen Tempo. Team Ninja und PlatinumGames verstehen, was sie tun, und am 21. Oktober werdet ihr das selbst sehen können, wenn Ninja Gaiden 4 am ersten Tag für Xbox Game Pass zusätzlich zu PC und PlayStation 5 veröffentlicht wird.