Ninja Gaiden 4 in vielen neuen Screenshots zu sehen

Microsoft und Team Ninja hatten während der Xbox Developer Direct Ende Januar zwei große Überraschungen zu bieten. Einer war Ninja Gaiden II Black, der sowohl angekündigt als auch veröffentlicht wurde, und der andere war Ninja Gaiden 4.

Microsoft hat anscheinend lange daran gearbeitet, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen und ist auch der Herausgeber davon, was bedeutet, dass es bei seinem Debüt später in diesem Jahr mit Game Pass enthalten sein wird. Das Abenteuer hat einen neuen Protagonisten namens Yakumo, obwohl auch die Legende und Ninja-Meister Ryu Hayabusa eine wichtige Rolle spielen wird.

In der vergangenen Woche hat der Entwickler PlatinumGames eine Reihe von Bildern in den sozialen Medien veröffentlicht, die sich auf Yakumo konzentrieren und sowohl schicke Umgebungen, Ninja-Posen als auch einige Kämpfe zeigen. Hoffentlich erhalten wir während der Nicht-E3 in der ersten Junihälfte in der ersten Junihälfte konkretere Neuigkeiten darüber, wann es veröffentlicht wird, aber bis dahin könnt ihr euch an den Bildern unten erfreuen.