Ninja Gaiden 4 erhält einen kostenlosen dynamischen Hintergrund für Xbox Series S/X

Im Vorfeld von großen Veröffentlichungen, insbesondere von eigenen Titeln, aber auch von Drittanbietern, veröffentlicht Microsoft in der Regel sogenannte Dynamic Backgrounds mit Motiven aus den betreffenden Spielen.

Etwas mehr als einen Monat vor der Premiere von Ninja Gaiden 4 hat Microsoft jetzt genau das getan. Xbox-Chefin Sarah Bond selbst teilt jetzt ein Bild auf Threads, auf dem wir uns einen Screenshot des Themas ansehen können (das tatsächlich animiert und daher in der Realität noch beeindruckender ist).

Der Hintergrund ist ab sofort verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen und verwendet werden. Und wenn du mehr über Ninjas lesen möchtest (natürlich tust du das), erinnern wir dich daran, dass wir derzeit einen ziemlich umfangreichen Artikel über die besten Ninja-Spiele der Welt in Arbeit haben.