Ninja Gaiden 4, Baldur's Gate, Evil West, Ball x Pit und mehr auf dem Weg zum Game Pass

HQ

Normalerweise kündigt Microsoft die Spiele, die zu Game Pass erscheinen werden, zu Beginn und in der Mitte eines jeden Monats an. Im Oktober taten sie dies erneut, diesmal aber mit einem ganzen Haufen zusätzlicher Spiele (rund 45 Ubisoft-Titel und Hogwarts Legacy), was im Zusammenhang mit der kritisierten Preiserhöhung für Game Pass Ultimate bestätigt wurde.

Einer der Gründe für die Preiserhöhung war, dass sie in Zukunft weitere Spiele hinzufügen würden, und vielleicht ist das der Grund, warum sie jetzt eine weitere Runde von Titeln für ihre Abonnementdienste ankündigen, die in den kommenden zehn Tagen hinzugefügt werden.

Via Xbox Wire wurde nun bekannt gegeben, dass die folgenden Spiele bald zum Game Pass hinzugefügt werden (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar sein, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar sein):



Supermarket Simulator (Cloud, Xbox und PC) - Heute



Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions (PC) - Heute



Das Casting von Frank Stone (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 14. Oktober



Ball x Pit (Cloud, Xbox und PC) - 15. Oktober*



The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Xbox und PC) - 15. Oktober



Eternal Strands (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 15. Oktober**



Er kommt (Spielvorschau) (PC) – 15. Oktober**



Ninja Gaiden II Black (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 15. Oktober**



Pax Dei (PC) - 16. Oktober



Keeper (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 17. Oktober*



Evil West (Cloud, Xbox und PC) - 21. Oktober



Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 21. Oktober*



Wie üblich gibt es auch andere Vergünstigungen, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können. Dieses Mal gehören dazu "Spiele das neue Agenten-Veto" für Valorant und Game Pass Pack 4 für Call of Duty: Warzone.

Die folgenden drei Spiele werden am 15. Oktober aus dem Dienst entfernt, aber Sie können über Ihr Abonnement einen Rabatt auf sie erhalten, wenn Sie eines davon behalten möchten: