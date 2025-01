Ninja Gaiden 2 Black Remake angekündigt - und veröffentlicht

"One more thing", das haben wir heute nach dem Ninja Gaiden 4 Showcase auf Microsofts Developer Direct 2025 gehört. Wieder einmal bekamen wir Ryu Hayabusa zu sehen und die Gedanken drehten sich um ein neues Dead or Alive oder einen Gastauftritt in einem Spiel wie Mortal Kombat? Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Remake des gerade einmal 17 Jahre alten Ninja Gaiden 2 mit dem Namen Ninja Gaiden 2 Black.

Ninja Gaiden 2 Black wird als "die definitive Ausgabe des Spiels" mit stark verbesserter Grafik in der Unreal Engine 5-Engine angepriesen, und neben dem technischen Schnickschnack können wir uns dieses Mal darauf freuen, nicht nur als Ryu, sondern auch als Ayane, Momij und Rachel zu spielen.

Und das Beste daran? Ninja Gaiden 2 Black ist heute für Xbox, PC und Game Pass erhältlich!

Schauen Sie sich den Trailer unten an.

HQ